Dolar
17.92
Euro
18.35
Altın
1,766.27
ETH/USDT
1,717.90
BTC/USDT
23,864.00
BIST 100
2,592.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da bu akşam kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

Aykut Karadağ   | 31.07.2022
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, son radar verilerine göre, saat 22.50'ye kadar Edirne'nin güneyindeki İpsala ve Keşan ile Tekirdağ'ın merkez, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de kar payı vaadiyle dolandırıcılık iddiasına soruşturma başlatıldı
Trakya için kuvvetli yağış uyarısı
Ankara'da ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye ceza uygulandı
İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu
Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Bu yıl tarım sezonunun 9 ayında yağışlar yüzde 28 arttı

Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor

Marmara'da haziran yağışları geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

Marmara'da haziran yağışları geçen yıla göre yüzde 25 azaldı

Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı

Trakya'da çayır tırtılı görülen ayçiçeği ekili alanlar büyük oranda ilaçlandı
Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlama sürüyor

Trakya'da ayçiçeği tarlalarındaki 'çayır tırtılına' karşı dron ile ilaçlama sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet