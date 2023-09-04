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Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.

Neriman Senanur Torun  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Trakya çevresinde kuzeydoğulu rüzgar ve sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin doğusunda devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kuzeydoğulu rüzgar ve fırtına ile etkili olması bekleniyor.

Kırklareli il genelinde çok kuvvetli, Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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