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Trabzon'un yüksek kesimlerine kar yağdı

Trabzon'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

Gazi Nogay   | 20.05.2022
Trabzon'un yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Ali Fatih Akçay/AA

Trabzon

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur, gece hava sıcaklığının da düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çaykara ilçesindeki Haldizen ve Limonsuyu yaylaları, Maçka'daki Kurugöl Yaylası ve Araklı ilçesindeki Türkeli Mahallesi ve civardaki yaylalar, yağışın ardından beyaza büründü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, kapanan bazı yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Kurugöl Yaylası yolunda kamyonetiyle mahsur kalan kişinin de Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

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