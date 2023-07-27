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Trabzon'da sıcak hava etkili oluyor

Trabzon'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar dinlenmek için gölge alanları tercih ediyor.

Göktuğ Ergün  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Trabzon'da sıcak hava etkili oluyor Fotoğraf: Göktuğ Ergün/AA

Trabzon

Hava sıcaklığının aşırı arttığı ve nem oranının yüzde 66'yı bulduğu kentte, bazı vatandaşlar deniz kenarında bulunan Ganita mevkii ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu alandaki ağaçların gölgesinde dinleniyor.

Gün içinde dışarıda işi olan vatandaşların gölgelerden yürüdüğü görülürken, sahil kesimleri fazla tercih edilmedi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar, parklardaki çeşmelerden yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar da dondurma satılan yerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sıcaktan etkilenen sokaktaki hayvanların da gölgede yattıkları görüldü.

Vatandaşlardan Emirhan Karakaş, AA muhabirine, sıcaklar konusunda dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Son bir haftadır aşırı sıcak var. Güneş altında durmak imkansız. İnsan bunalıyor. Trabzon havasında nem de var. Nemi yüksek bir şehir. Bir Adana kadar olmasa da burada da fazlasıyla bunalıyoruz. Şapkasız dışarı çıkmak imkansız."

Sahil şeridinde Ganita olarak bilinen mevkide serinlemeye çalışan Levent Güner, Trabzon'da daha önce böyle bir sıcakla karşılaşmadığını vurgulayarak, "Daha önce böyle bir sıcak görmedim. Özellikle bugün haddinden fazla sıcak. Buradan nasıl kalkacağımızı bilmiyoruz. " diye konuştu.

Öte yandan Trabzon Valiliği'nce de dün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunulmuştu.

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