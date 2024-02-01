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Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı

Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Enes Sansar  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Trabzon'da sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nın bulunduğu alanda sahipsiz köpek, kaldırımda yürüyen Yakup Keleş'in (74) bacağını ısırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Keleş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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