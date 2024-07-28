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Trabzon'da sağanaktan etkilenen ilçelerde çalışmalar devam ediyor

Trabzon'un Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde dün etkili olan sağanağın ardından su taşkını ve heyelanlar nedeniyle başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor.

Duygu Avunduk  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Trabzon'da sağanaktan etkilenen ilçelerde çalışmalar devam ediyor

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, dün etkili olan yağış nedeniyle Arsin, Araklı ve Yomra ilçelerinde başlattığı çalışmaların gece boyunca sürdüğü belirtildi.

Arsin ilçesinden geçen Yanbolu Deresi'nin taşması üzerine gece yapılan çalışmalarla, kara yolu ulaşımında aksama yaşanmasının ve taşkının çevreye zarar vermesinin engellendiği ifade edilen açıklamada, ilçeye bağlı Yolüstü, Işıklı ve Yeşilköy mahalleleri ile Santa grup yolunda heyelan temizliği ile menfez açma çalışmalarının sürdüğü bilgisi verildi.

Açıklamada, ihbarlar üzerine harekete geçilerek müdahalede bulunulduğu, ilçe belediyeleriyle koordineli ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi.

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