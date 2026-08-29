Trabzon'da sağanak nedeniyle dere taştı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde sağanak nedeniyle dere taştı.
Duyğu Avunduk
29 Ağustos 2026•Güncelleme: 29 Ağustos 2026
TRABZON
İlçede kısa süre etkili olan yağış dolayısıyla Uzungöl Mahallesi'nden geçen Koşon Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması nedeniyle mahalle yolunda hasar oluştu, çevredeki tarım arazilerini kısmen su bastı.
Ekipler, iş makineleriyle yola sürüklenen rüsubatı temizlemek için çalışma gerçekleştiriyor.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok da bölgede incelemelerde bulundu, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Öte yandan il genelinde sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.