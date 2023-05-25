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Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'da aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Duygu Avunduk  | 25.05.2023 - Güncelleme : 25.05.2023
Trabzon'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Yağış nedeniyle şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken bazılarının iş yerlerinin girişlerine sığındığı görüldü.

Kentin bazı bölgelerinde biriken su nedeniyle de trafikte zaman zaman aksama yaşandı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü şehirde yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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