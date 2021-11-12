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Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı seferlerine düzenleme

Zeynep Rakipoğlu   | 12.11.2021
Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı seferlerine düzenleme

Istanbul

Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında 14-22 Kasım'da yapılacak hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerin Mescid-i Selam-Şehitlik istasyonları arasında normal tarifeyle, Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında ise 16 dakika aralıklarla yapılacağı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattımızda 14 Kasım Pazar gününden 22 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek olan hat bakım çalışmaları nedeniyle seferlerimiz Mescid-i Selam-Şehitlik istasyonları arasında normal tarife ile Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında ise 16 dakika aralıklarla yapılacaktır" bilgisi verildi.

Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında tramvay seferlerine ek olarak ayrıca ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verileceği belirtilen açıklamada, "Çalışma süresince vermiş olduğumuz rahatsızlık nedeniyle özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadesi kullanıldı.

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