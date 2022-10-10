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TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi

Kademeli alınan başvurular kapsamında TC kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 10.10.2022
TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi

Ankara

 "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin "İlk Evim Arsa" başvuruları e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun önlenmesi için TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınmaya başlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilecek "İlk Evim, İlk İş Yerim" sosyal konut projesinde arsa için bugün başlayan başvurular, e-Devlet'ten ve projelerin bulunduğu illerdeki Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya devam ediyor.

Arsa başvurularında e-Devlet üzerinden yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişimi engellememesi için kademeli alınan başvurular kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar bugün ve yarın, "2" olanlar 12 Ekim'de, "4" olanlar 13 Ekim'de, 6 olanlar 14 Ekim'de, 8 olanlar ise 15 Ekim'de başvuru yapabilecek.

Vatandaşlar 16 Ekim'den itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın başvuruda bulunabilecek.

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