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TOKİ açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 39 ilde 105 konut ile 18 ilde 189 iş yerini 17-18 Mayıs'ta açık artırma yöntemiyle satacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 22.04.2022
TOKİ açık artırmayla 39 ilde 105 konut, 18 ilde 189 iş yerini satacak

Ankara

AA muhabirinin TOKİ'den aldığı bilgiye göre, açık artırmalar 17 Mayıs Salı ve 18 Mayıs Çarşamba saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek.

Alıcılar Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Denizli, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Kütahya, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Van ve Yozgat illerinde satışa sunulan konutlara yüzde 50 peşinat 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ağrı, Bolu, Burdur, Çorum, Düzce, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Konya, Mersin, Muş, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak illerinde satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 veya 50 peşinat ile 120 ay vadeyle alınabilecek.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Açık artırma hakkında ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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