Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Turhal ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu, ekili alanlara zarar verdi.
Tokat
İlçe genelinde akşam saatlerinde sağanak yağmur ve bazı bölgelerde dolu yağdı.
Dolu, Bahçebaşı, Yeniköy, Taslihöyuk, Tatlıcak, Şatroba, Kusoturagı, Ataköy, Arapören, Kızkayası, Çaylı ve Dazya köylerinde ekili alanlara zarar verdi.
Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yarın zarar tespit çalışmalarına başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.