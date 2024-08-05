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Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ekber Türkoğlu  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat

Turhal ilçesine bağlı Sütlüce köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz. Helikopter de gelerek yangına müdahale edecek." dedi.

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