Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,986.67
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonun düzenlediği “Hemşehri Buluşması”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erkut Aymak  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Erkut Aymak/AA

Tokat

İlçenin yüksek kesimlerinde yer alan Üçoluk Göleti ile Başçiftlik Yaylası'nda gece saatlerinde kar yağdı. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışının ardından araziler beyaza büründü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar: Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız
Karbon emisyonunu artıran turizm faaliyetleri iklim değişikliğinden etkileniyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması 25 Nisan'da yapılacak
Türkiye denizleri ve iç suları "hayalet ağ" tehlikesinden arındırılıyor
Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Benzer haberler

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

Ardahan'da kar etkisini sürdürüyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu
Polisin depremde yıkılan binanın enkazından Türk bayrağını çıkarma anı kamerada

Polisin depremde yıkılan binanın enkazından Türk bayrağını çıkarma anı kamerada
Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

Kars ilkbaharda kışı yaşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet