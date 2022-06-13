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Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı

Ekber Türkoğlu   | 13.06.2022
Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu zarara yol açtı

Tokat

Tokat'ın Zile ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İki gündür yağışların devam ettiği bölgede sağanak, sel ve taşkınlara yol açarken, aniden bastıran dolu ise ekili alanlara, ev ve araçlara zarar verdi.

Zile Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AA muhabirine, ilçelerinde 12 köyün sağanak ve doludan etkilendiğini söyledi.

Vali Numan Hatipoğlu'nun dün bölgede incelemelerde bulunduğunu belirten Akyüz, hasar tespit çalışmalarının yapılmaya başlandığını aktardı.

Selin köy içlerine getirdiği çamur ve taşların da temizlenmeye başlandığını bildiren Kaymakam Akyüz, "İlçemiz genelinde sağanak ve bazı bölgelerde dolu etkili oldu. Köylerimizde altyapı yağıştan dolayı etkilendi. Tarım arazileri zarar gördü. Ben de etkilenen köyleri gezerek incelemelerde bulunuyorum. DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalar yapıyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

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