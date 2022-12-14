TİKA'dan Pakistanlı öğrencilere okul servisi desteği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın Sind eyaletinde öğrencilerin ulaşımlarının kolaylaştırılması için bir okul servisini Rashidabad Eğitim ve Sağlık Kampüsü'ne hibe etti.
Sind
Tando Allah Yar şehrindeki Rashidabad Eğitim ve Sağlık Kampüsünde gerçekleştirilen törene, Türkiye’nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, TİKA Karaçi Program Koordinatörü Halil İbrahim Başaran, Rashid Memorial Refah Derneği Başkanı Şabir Ahmed Han, okul yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Sangu, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi sırasında alt kıtadaki Müslümanların yapmış olduğu yardımları unutmadığını ifade ederek, "Biz iki kardeş ülkeyiz ve birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.
Sangu, Pakistanlı çocukları desteklemenin Pakistan'ın geleceğini desteklemek olduğunu ifade ederek, TİKA tarafından özellikle eğitim alanında gerçekleştirilen projelerin önemini vurguladı.
TİKA Karaçi Program Koordinatörü Başaran, Rashidabad Eğitim ve Sağlık Kampüsü'nün 1998 yılında kurulduğunu ve bugün 10 eğitim kurumuna, 5 sağlık kuruluşuna, 1 yetimhaneye ve farklı mesleki eğitim merkezlerine ev sahipliği yaptığını aktardı.
Başaran, eğitim gören öğrencilerin ulaşımlarının kolaylaştırılmasına katkıda bulunmaktan memnun olduklarını söyledi.
Rashid Memorial Refah Derneği Kurucusu ve Başkanı Han ise TİKA tarafından 2019 yılında Rashidabad’da bir oditoryumun kurulduğunu anımsatarak, "Şimdi ise Türk halkının hediyesi bu güzel okul servisi ile kampüste eğitim gören çocuklara yeni bir katkı sağlandı. TİKA’ya ve Türkiye’ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
TİKA'dan Pakistan'da 600'ün üzerinde proje
Pakistan’da 2007 – 2022 yıllarında 130’dan fazla eğitim projesi gerçekleştiren TİKA, 2020 yılında da Pakistan’ın Belucistan eyaletinin güney şehirlerinde öğrencilerin okullara ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla bir adet özel tasarım okul servisini Sahil Refah Derneği işbirliğinde Pakistanlı çocuklara hediye etmişti.
Pakistan’ın İslamabad ve Karaçi şehirlerinde bulunan iki ofisiyle 2010 yılından bugüne kadar eğitim, sağlık, kültür, tarım, teknoloji, su ve sanitasyon gibi birçok alanda toplamda 600’den fazla proje gerçekleştiren TİKA, yeni projeleriyle Pakistan’la arasındaki dostluk köprülerini güçlendirmeye devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.