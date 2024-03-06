Dolar
31.79
Euro
34.65
Altın
2,148.50
ETH/USDT
3,836.50
BTC/USDT
66,337.00
BIST 100
8,744.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Fier iline bağlı Lushnje kentinde ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli tohum ve gübre desteğinde bulunuldu.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju  | 06.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Lushnje

Lushnje'deki etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ve aileler katıldı.

Atay, burada yaptığı konuşmada, Türk halkının sevgisinin ve saygısının göstergesi olan malzemeleri, TİKA'nın projesi kapsamında dağıttıklarını söyledi.

Tiran, Divjaka ve Lushnje'de bulunan ailelere bu desteği sağlayacaklarını aktaran Atay, "TİKA’nın tarımsal üretimi destekleme çabaları kapsamında ihtiyaç sahiplerine tohum ve gübre yardımında bulunuyoruz." dedi.

Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra da daha önce de Lushnje'de TİKA destekleriyle tarımsal araçlar bağışlandığını hatırlatarak, "Türk halkının yetim çocuklara, Arnavutluk Cumhuriyeti'ndeki ihtiyaç sahibi ailelere TİKA aracılığıyla yaptığı yardımların sürekliliği anlamına gelen bu mevcut projemizi de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fasulye, mısır, yonca tohumunun yanı sıra gübreden oluşan yardımdan 50 ailenin yararlanacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Adalet Bakanı Tunç: FETÖ ile mücadelede kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermememiz gerekir
TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, İsrail'in Batı Şeria'da konut inşa etme planını onaylamasına tepki
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız

Benzer haberler

TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek

TİKA'dan Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere tarımsal destek

Özbekistan'da TİKA'nın onarımını yaptırdığı Türkoloji Fakültesi açıldı

TRT ve TİKA iş birliğiyle Kerkük'te gazetecilere mesleki eğitim

Libya hükümeti Trablus'ta açılacak "Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesini onayladı

Libya hükümeti Trablus'ta açılacak "Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi" projesini onayladı
TİKA, Afganistan'da çocuklar için kreş inşa ediyor

TİKA, Afganistan'da çocuklar için kreş inşa ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet