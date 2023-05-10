TİKA, Tacikistan'da "Kariyer Planlama Merkezi" kurdu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Teknik ve Ziraat üniversitelerinde rehberlik, staj ve istihdam odaklı hizmet vermek amacıyla "Kariyer Planlama Merkezi" kuruldu.
Ankara
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, ülkenin önde gelen iki üniversitesi Teknik ve Ziraat üniversitelerinde rehberlik, staj ve istihdam odaklı hizmet vermek amacıyla "Kariyer Planlama Merkezi" kuruldu.
TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tacikistan'a eğitimden sağlığa, tarımsal kalkınmadan bilgi teknolojilerine, sosyal ve kültürel projelerle destek olmaya devam eden TİKA, ülkede alanında ilk olma özelliği taşıyan merkezin tadilat ve donanımını da üstlendi.
Türkiye'deki üniversitelerin kariyer merkezlerinde kullanılan yazılım programı da Tacikistan'daki üniversitelerin kullanımına sunulacak ve böylece üniversiteler arasında "kardeş üniversite ilişkisi" kurulacak.
Tacikistan Teknik Üniversitesi bünyesinde TİKA tarafından kurulan dijital tasarım-üretim laboratuvarı CezeriLAB ile Duşanbe'de bulunan ve 2 binden fazla öğrencinin mezun olduğu Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezlerinin 3'üncüsü de Tacikistan'ın Hucend kentinde TİKA Başkan Yardımcısı Ümit Naci Yorulmaz'ın katılımıyla açıldı.
Tacikistan'da 1995'ten itibaren 500'e yakın proje hayata geçiren TİKA, Tacikistan'ın kalkınma öncelikleri, ihtiyaçları ve hedeflerine odaklanan projelerle eğitim, sağlık, tarım başta olmak üzere mesleki eğitim ağırlıklı istihdam konuları üzerine çalışıyor.
TİKA, bir çocuk ıslahevinde bilgisayar programcılığı, grafik tasarım ve muhasebe alanlarında 3'er aylık mesleki eğitim kursları içeren Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi de kurdu.
TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Tacikistan'ı ziyaret etti
Duşanbe'deki Kariyer Planlama Merkezleri ve Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezinin açılışı, TİKA Başkan Yardımcısı Yorulmaz, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi Umut Acar ve Tacikistan Teknik Üniversitesi Rektörü Kudrat Davlatzoda tarafından gerçekleştirildi.
Yorulmaz, açılıştaki konuşmasında, Türkiye-Tacikistan ilişkilerine önem verdiklerini, bu çerçevede planladıkları proje ve faaliyetleri hayata geçirdiklerini belirterek, kariyer merkezlerinin, iş hayatının beklentilerinin karşılanabilmesine imkan sağlayacağını kaydetti.
Bilgi teknolojileri eğitim merkezine de değinen Yorulmaz, bilişim sektörüne ilgi duyan ancak maddi imkanları kısıtlı gençlerin ücretsiz eğitim almasının fırsat eşitliği sağladığını vurguladı.
Yorulmaz, "Islahevinde kurulan merkez ile de genç yaşta suç işlemiş ancak özgürlüklerini kazandıklarında ne yapacağını bilemeyen gençlerin rehabilitasyonu, topluma kazandırılması, önlerine bir hedef ve geleceğe dair umut bırakılması ile yeni hayatında özgüvenli, toplumda saygın bir birey olarak kaderlerinin değişeceğini umut ediyoruz." diye konuştu.
Ziraat Üniversitesi bünyesinde TİKA tarafından kurulan Modern Eğitim ve Üretim Serasında incelemelerde bulunan Yorulmaz, TİKA'nın Tacikistan tarımının gelişimine katkı sağlayacak işbirliklerine açık olduğunu ifade etti.
Yorulmaz, Tacikistan Çalışma, Göç ve İstihdam Bakan Yardımcısı Aliṣer Alizoda ve beraberindeki heyet TİKA tarafından yapılan ve donanımı sağlanan Bakanlık bünyesindeki Turizm Otelcilik ve Kaynakçılık Eğitim Merkezlerini ziyaret etti.
TİKA Başkan Yardımcısı, ziyarette Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Daler Cuma, Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Gafur Muhsinzoda, Tacikistan Adalet Bakan Yardımcısı Mansur Umarzoda, Tacikistan Çalışma, Göç ve İstihdam Bakan Yardımcısı Aliṣer Alizoda ile de görüşmeler gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.