Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,341.40
BTC/USDT
98,482.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı

Ticaret Bakanlığı, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderiler üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Erhan Cihan Ünal  | 23.11.2024 - Güncelleme : 23.11.2024
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Dolandırıcılar tarafından e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak, "Gümrükte gönderiniz var", "Gönderiniz gümrükte takıldı", "Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır", "Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir" gibi mesajlar gönderildiğine işaret edilen açıklamada, bu sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlara hesap numaraları ya da internet sitesi linkleri gönderildiği ve para yatırmalarının talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşlara gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekilerek, "Posta ve hızlı kargo işlemlerinde Bakanlığımız birimleri ile gümrük idareleri vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmamakta, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmemektedir." ifadesi kullanıldı.

Bildirim formatı oluşturuldu

Yapılan yeni düzenlemeyle, vatandaşlara posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişleriyle alakalı gönderilecek bildirimlerde yeknesaklık sağlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece, her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur. Aynı düzenlemede Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait iletişim bilgilerinin Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 'https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler' linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleriyle birlikte kontrol edilebilmektedir. Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suç örgütlerine yönelik "Kuyu" operasyonları kapsamında 50 şüpheli tutuklandı
MİT, tarihinden alıntıların yer aldığı "100 Yıllık" adlı çalışmasını internetten yayımladı
İstanbul'da kuvvetli lodos hava trafiğini olumsuz etkiliyor
Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı
İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı

Ticaret Bakanlığından hızlı kargo dolandırıcılığı uyarısı

Ticaret Bakanlığı sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle gelir kaybının önüne geçiyor

Türkiye, gümrüklerde Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi'nin yeni fazına geçti

Döner, iskender ve hamburgerin bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilecek

Döner, iskender ve hamburgerin bulunduğu menülerde gramaj bilgisine yer verilecek
Tüketiciyi aldatan reklamlara yılın 11 ayında yaklaşık 224 milyon lira ceza verildi

Tüketiciyi aldatan reklamlara yılın 11 ayında yaklaşık 224 milyon lira ceza verildi
Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir araçta 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir araçta 6 bin 500 saka kuşu ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet