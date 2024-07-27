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Gündem

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UND Başkanı Aras'ı kabul etti

Ticaret Bakanı Bolat, UND Başkanı Aras'ı kabulünde, gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduklarını belirtti.

Mehmet Can Toptaş  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UND Başkanı Aras'ı kabul etti

Ankara

Ömer Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmede, nakliye sektörünün mevcut durumu hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat, "Gümrük işlemlerinin daha da hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı engellerin aşılmasına yönelik atılabilecek adımlar üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

Bolat, taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve uluslararası rekabet gücünü artıracak önlemler hakkında istişarelerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, sektörün gelişimine katkıda bulunmak ve gümrük işlemlerinin daha sorunsuz yürütülmesini sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."

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