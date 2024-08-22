Ticaret Bakanı Bolat, temaslarda bulundu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyasının, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümede kilit rol oynadığını bildirdi.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.
TÜRKONFED'in değerli görüşleri ve önerilerinden istifade edeceklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:
"Türk iş dünyamız, ihracatçılarımız, esnaf ve sanatkarlarımız, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümemizde kilit rol oynamaktadır. Bakanlık olarak küresel ölçekte ihracatımızı artırmak ve iş dünyamızın önünü açmak için çok yoğun çalışmalar yapıyor, çok sayıda strateji uyguluyoruz."
TÜRKONFED - Türk İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyeti ile bugün verimli bir görüşme yaptık.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 22, 2024
Türk iş dünyamız, ihracatçılarımız, esnaf ve sanatkarlarımız, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rol ile büyümemizde kilit rol oynamaktadırlar.… pic.twitter.com/Evqdt2LBy0
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Bolat, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlıktaki kabule ilişkin paylaşımda bulundu.
Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli üretimi ve farklı sektörlerde dünya ile rekabet edebilen firmaların öne çıkmasını desteklemeye devam ettiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Antalya'mız turizmin yanı sıra, ticaretin ve hizmetler sektörünün merkezi olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada birçok kuruluşu bir araya getiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının değerli temsilcileriyle Antalya'nın beklentilerini ve önerilerini ele almaktan büyük bir mutluluk duydum."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Farklı sektörleri bir araya getiren Antalya’mızın önemli kurumlarından biri olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yusuf Hacısüleyman ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün Ticaret Bakanlığı’mızda bir araya geldik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 22, 2024
Ticaret Bakanlığı olarak, yüksek katma… pic.twitter.com/3BA5KTh5Px