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Ticaret Bakanı Bolat, temaslarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyasının, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümede kilit rol oynadığını bildirdi.

Arife Yıldız Ünal, Mehtap Yılmaz Özdemir  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Ticaret Bakanı Bolat, temaslarda bulundu

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

TÜRKONFED'in değerli görüşleri ve önerilerinden istifade edeceklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türk iş dünyamız, ihracatçılarımız, esnaf ve sanatkarlarımız, üretim ve ihracat alanında üstlendikleri rolle büyümemizde kilit rol oynamaktadır. Bakanlık olarak küresel ölçekte ihracatımızı artırmak ve iş dünyamızın önünü açmak için çok yoğun çalışmalar yapıyor, çok sayıda strateji uyguluyoruz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bolat, sosyal medya hesabı X'ten Bakanlıktaki kabule ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli üretimi ve farklı sektörlerde dünya ile rekabet edebilen firmaların öne çıkmasını desteklemeye devam ettiklerini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya'mız turizmin yanı sıra, ticaretin ve hizmetler sektörünün merkezi olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada birçok kuruluşu bir araya getiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odasının değerli temsilcileriyle Antalya'nın beklentilerini ve önerilerini ele almaktan büyük bir mutluluk duydum."

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