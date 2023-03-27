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İsrail’de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı Batı Kudüs’te İsrail Meclisi önünde protesto gösterisi düzenleniyor.
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THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'deki protestolar nedeniyle bugün yapılması planlanan Tel Aviv seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
THY'nin Tel Aviv seferleri İsrail'deki protestolar nedeniyle iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bugün icra edilmesi planlanan TK 786 İstanbul-Tel Aviv, TK 787 Tel Aviv-İstanbul, TK 794 İstanbul-Tel Aviv, TK 795 Tel Aviv-İstanbul, TK 7708 Sabiha Gökçen-Tel Aviv ve TK 7709 Tel Aviv-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi.

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