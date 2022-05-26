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THY'nin İstanbul-Buhara seferleri 7 Haziran'da başlayacak

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul-Buhara seferlerini 7 Haziran'da başlatacak.

Gökhan Yılmaz   | 26.05.2022
THY'nin İstanbul-Buhara seferleri 7 Haziran'da başlayacak

İstanbul

Özbekistan'da Semerkant ve Taşkent'e direkt uçuşlar düzenleyen THY, ülkenin en önemli şehirlerinden Buhara'ya da haftanın iki günü İstanbul'dan sefer gerçekleştirecek.

Hattın açılışıyla ilgili THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yeni rotamız Buhara için uçuşlarımız başlıyor. 7 Haziran itibarıyla başlayacak seferlerimizde şimdi yerinizi ayırtabilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

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