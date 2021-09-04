Dolar
8.32
Euro
9.89
Altın
1,827.45
ETH/USDT
3,910.00
BTC/USDT
50,165.00
BIST 100
1,468.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY'den iç hatlarda PCR testi hatırlatması

Türk Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi zorunluluğu olduğunu hatırlattı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 04.09.2021
THY'den iç hatlarda PCR testi hatırlatması

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesabından, "İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
3 il daha Kovid-19 risk haritasında 'mavi' kategoriye geçti
ABD'de sağlık yetkilileri, Beyaz Saray'a üçüncü doz Kovid-19 aşılarının gecikebileceğini bildirdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor

Benzer haberler

THY'den iç hatlarda PCR testi hatırlatması

THY'den iç hatlarda PCR testi hatırlatması

THY'den Büyük Zafer'in 99. yıl dönümüne özel paylaşım

THY'nin tahliye uçuşunda Afgan bebek dünyaya geldi

THY, günlük 1333 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu

THY, günlük 1333 sefer sayısıyla Avrupa'da ikinci oldu
THY eylülde yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

THY eylülde yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor