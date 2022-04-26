THY'den "Dünya Pilotlar Günü" için özel klip
Türk Hava Yolları (THY) Twitter hesabından, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü sebebiyle hazırlanan kliple paylaşım yapıldı.
İstanbul
Paylaşımda, "Gökyüzüne taşınan her hayalde onların emeği var. Büyük kavuşmaların mimarı pilotlarımıza teşekkür ederiz. 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 26, 2022
Gökyüzüne taşınan her hayalde onların emeği var. Büyük kavuşmaların mimarı pilotlarımıza teşekkür ederiz.
26 Nisan #DünyaPilotlarGünü kutlu olsun!#TürkHavaYolları pic.twitter.com/ePv3ojuivL
42 saniyelik klipte eski pilot, eski uçak fotoğrafları ile İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ve bugünün modern THY uçaklarından birinin önünde yeni kıyafetleriyle pilot ve hostes fotoğrafları kullanıldı.
Klipte, "İlk 1933'te yükselen bu marka, sayenizde gururla göklerde. Dünya Pilotlar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.