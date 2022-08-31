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THY, uçuş ekibini büyüterek daha güçlü uçmayı hedefliyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız 1100 pilotla artan yolcu talebine yanıt vereceğiz." dedi.

Emre Ayvaz   | 31.08.2022
THY, uçuş ekibini büyüterek daha güçlü uçmayı hedefliyor

Sakarya

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, bünyelerine katacakları 1100 pilotla havacılıktaki yükselişlerini sürdürürken ekiplerin uçuş yoğunluğunu yüzde 10-15 azaltmayı öngördüklerini bildirdi.

Sapanca'da düzenlenen Hizmet İhracatı Sinerji ve İşbirliği Çalıştayı için kente gelen Bolat, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, Kovid-19 salgın döneminde hiçbir çalışanlarıyla yollarının ayrılmadığını, bunun önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin farklı model çizdiğini anlatan Bolat, çalışma hızını azalttıklarına, çalışanlarının ücretlerinde belli miktarda kesintiye gittiklerine, bununla birlikte salgından en güçlü şekilde çıkan hava yolu olduklarına dikkati çekti.

Bolat, geçen yıl salgının etkisinin yavaş yavaş azaldığını, bunun faydasını gördüklerini belirterek, "Özellikle kargo alanındaki yatırımlarımız ve ticaretle beraber geçen sene 1,4 milyar dolarlık kar açıkladık ve ücretlerde de iyileştirmeler yaparak çalışanlarımıza bunun karşılığını ödemeye çalıştık." dedi.

Bu yıl filoya yeni uçaklar eklendiğini, salgından sonra insanların uçmayı özlediğini gördüklerini, bunun neticesinde de pilot alımına devam ettiklerini aktaran Bolat, şöyle devam etti:

"Bugün, pandemi döneminde attığımız adımların olumlu yansımalarını yaşıyoruz. Zaten ilk 6 ayda yaptığımız açıklamalar da bunun göstergesi. Bu seneyi inşallah iyi bitireceğimizi görüyoruz ve gelecek dönem için pilot alımı ilanlarımızı yayınladık. Bu ilanlarla tecrübesiz pilotlarımıza da şirketimizin kapılarını açtık. Hedeflerimiz doğrultusunda 700'e yakın pilot istihdamı planlıyoruz. Şu ana kadar gelen talep umduğumuz gibi. Bunların özellikle büyük kısmı, ikinci pilot ve tecrübesiz pilotlar. Eğitimle ilgili programlarımızı hazırladık, kısa süre içerisinde bu pilotlarımızı eğiteceğiz ve inşallah mayıs ayında yeni pilotlarımız uçmaya başlayacak."

"Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz"

Bolat, kendi akademilerinde yetişen 400 pilot olduğunu ifade ederek, "Pilot sayımızı yaklaşık yüzde 20 oranında artırıyoruz. Alacağımız 1100 pilotla artan yolcu talebine yanıt verirken, uçuş ekiplerimizin yoğunluğunu en az yüzde 10-15 oranında azaltmayı öngörüyoruz." dedi.

Uçuş emniyetinden taviz vermediklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Pilot sayımızın artması şu an bizimle olan uçuş ekiplerimizin sosyal hayatlarına kadar dokunacak. Havacılık sektörü paydaşları yaz dönemi arı gibi çalışır, biz bu yoğun dönemde dahi pilot arkadaşlarımızın aileleriyle daha fazla zaman geçirebilmelerini önemsiyoruz. Bununla birlikte elbette daha rahat ve konforlu şekilde uçuş yapacaklar. Türk havacılığını ve pilot camiasını geliştirmek, önemli misyonumuz bizim. Dışarıdan uçuş tecrübesi olan pilotlar alabilirdik ama almıyoruz, Türk pilotlarını yetiştirerek filomuza katmaya özel önem gösteriyoruz."

Bolat, hisselerin yükselmeye devam ettiğini, ilk 6 aylık göstergelerin THY'nin bu yıl çok önemli ivme ve başarı yakaladığını gösterdiğini aktararak, "Bunda da 65 bin çalışanımızın tek tek alın teri, gayreti, emeği var. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Gayreti beraber paylaştık, bundan sonraki mükafatı da dinlenmeyi de eğlenmeyi de 65 bin çalışanımızla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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