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THY, Ohri'ye uçuş başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatacağını bildirdi.

Kenan Irtak  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
THY, Ohri'ye uçuş başlatacak

İstanbul

THY'nin Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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