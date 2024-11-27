THY, Ohri'ye uçuş başlatacak
Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatacağını bildirdi.
İstanbul
THY'nin Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.