THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı
Türk Hava Yolları (THY), Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı.
Madrid
Lizbon-İstanbul hattında 2005'te direkt uçuşlara başlayan THY, şimdiye kadarki uçuşlarda yolcu sayısının 2 milyona ulaşmasını kutladı.
Uluslararası Lizbon Havalimanı'nda kutlama yapan THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcu olan Ana Rita Gaspar Soares'i özel bir törenle karşılayarak, pasta kesti.
Kutlama karşısında şaşıran Portekizli Soares'e, THY'den Lizbon-İstanbul gidiş ve dönüş iki kişilik bilet hediye edildi.
THY Lizbon Müdürü Ahmet Şahiner, 2 milyon yolcuyu geçmelerinin yeni bir kilometre taşı oluşturacağını vurgulayarak, bunda emeği geçen tüm yolculara, Lizbon'daki ortaklarına ve ekibine teşekkür etti.
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