Dolar
30.07
Euro
32.93
Altın
2,054.93
ETH/USDT
2,539.00
BTC/USDT
42,880.00
BIST 100
8,044.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı.

Şenhan Bolelli  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı

Madrid

Lizbon-İstanbul hattında 2005'te direkt uçuşlara başlayan THY, şimdiye kadarki uçuşlarda yolcu sayısının 2 milyona ulaşmasını kutladı.

Uluslararası Lizbon Havalimanı'nda kutlama yapan THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcu olan Ana Rita Gaspar Soares'i özel bir törenle karşılayarak, pasta kesti.

Kutlama karşısında şaşıran Portekizli Soares'e, THY'den Lizbon-İstanbul gidiş ve dönüş iki kişilik bilet hediye edildi.

THY Lizbon Müdürü Ahmet Şahiner, 2 milyon yolcuyu geçmelerinin yeni bir kilometre taşı oluşturacağını vurgulayarak, bunda emeği geçen tüm yolculara, Lizbon'daki ortaklarına ve ekibine teşekkür etti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davası sürüyor
Bakan Özhaseki: "Yarısı Bizden" kampanyası ile devlet-millet el ele İstanbul'umuzu yeniliyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Ayasofya'da biletli ziyaret uygulaması başladı

Benzer haberler

THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı

THY, Lizbon-İstanbul seferlerinde 2 milyonuncu yolcuya ulaştı

THY geçen yıl 83,4 milyon yolcuyla tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaştı

THY'den KKTC uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı

THY'den Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferden çekme kararı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet