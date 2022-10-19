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THY İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da havalimanı personelinin yapacağı grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

Gökhan Yılmaz   | 19.10.2022
THY İtalya'da grev nedeniyle 21 Ekim'de bazı uçuşları yapamayacak

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 21 Ekim'de icra edilmesi planlanan "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul", "TK 1895-1896 İstanbul-Milano-İstanbul" ile AnadoluJet'in "TK 7976-7977 Sabiha Gökçen-Bergamo-Sabiha Gökçen" uçuşları yapılamayacak.

Öte yandan İtalya'daki grevin durumuna göre iptal edilecek seferlerin sayısı değişkenlik gösterebilecek.


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