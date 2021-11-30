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THY, İstanbul varışlı iç hat seferlerinde uçağa biniş işlemlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı iç hat seferlerinde boarding işlemlerini (uçağa biniş) öğle saatlerinde durdurduğunu duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 30.11.2021
THY, İstanbul varışlı iç hat seferlerinde uçağa biniş işlemlerini durdurdu

İstanbul

 Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yurt içi uçuşlarda İstanbul varışlı seferlerde boarding işlemleri durdurulurken, havada olan uçaklar için divert (başka havalimanlarına yönlendirme) seçeneklerinin değerlendirildiği bildirildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da yaşanan şiddetli rüzgar operasyonlarımızı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Misafirlerimizin güvenli ve konforlu seyahati için tüm ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Seyahatinizin durumunu çağrı merkezimiz ya da web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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