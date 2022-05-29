THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.
İstanbul
Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.
Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz ☺— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 29, 2022
Milletce gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. 👏👏👏
Şimdi tebessüm zamanı 🌹 https://t.co/BS54qrmbyY pic.twitter.com/dRWMwMf3Ie
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.