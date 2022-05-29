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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yarından itibaren maskelerin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenlikleriyle gülümseyeceklerini belirtti.

Semra Orkan   | 29.05.2022
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den maske açıklaması

İstanbul

Ekşi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın size maskelerimizin ardından değil, her zamanki gibi tüm içtenliğimiz ile gülümseyeceğiz. Milletçe gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandık. Şimdi tebessüm zamanı" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gündür binin altında olduğunu belirterek, hastaneler hariç maskenin mecburi olmaktan çıktığını duyurmuştu.

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