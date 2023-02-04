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THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 238 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) 5-6 Şubat'ta İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 238 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 04.02.2023
THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 238 seferini iptal etti

İstanbul

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, iptal kararlarının Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereğince alındığı belirtildi.

Vatandaşlara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5-6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri yapılmıştır. İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir."

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