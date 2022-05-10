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THY 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

Türk Hava Yolları, Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'a girişlerde artık aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu olmadığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 10.05.2022
THY 4 ülkeye girişte Kovid-19 tedbirlerini kaldırdı

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Kuveyt, Hırvatistan, Yunanistan ve Kırgızistan'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." denildi.

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