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THY, 29 özel çocuk sporcuyu Ankara'da ağırladı

Türk Hava Yolları (THY) Ankara Satış Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, daha önce uçağa binmeyen ve Ankara'yı görmeyen Türkiye'nin 7 bölgesinden 29 özel sporcu çocuğu Ankara'da ağırladı.

Gökhan Yılmaz   | 29.10.2022
THY, 29 özel çocuk sporcuyu Ankara'da ağırladı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY Spor Kulübü ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun destek verdiği projede, Mardin, Kars, Trabzon, Adana, İzmir, İstanbul ve Ankara'dan aralarında down sendromluların da bulunduğu 29 özel çocuk, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı.

THY'nın özel salonunda ağırlanan çocuklara spor kıyafetleri hediye edildi.

Hazırlanan tur kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar milli egemenliğin sembolü Gazi Meclis'i de gezdi. Çocuklar daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret ederek buradaki Millet Kütüphanesi'ni dolaştı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü ile de sürpriz anlar yaşayan çocuklar futbolcularla maç yaparak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar sonrasında oyun alanlarında eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Ankara Satış Müdürü Melih Torlak, Ankara'da Anıtkabir, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret eden çocukların Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devlet yönetiminin yer aldığı mekanları görme fırsatı bulduğunu belirterek, "Çocuklarımızın kalbine dokunarak yüzlerinde bir tebessüm oluşturma amacıyla yaptığımız bu çalışmada mutluluklarını görmek bizim için değerliydi." ifadelerini kullandı.

Programa Adana'dan katılan özel sporcu çocuk Selanay Cağabay da ilk kez uçağa bindiğini ve ilk kez Ankara'ya geldiğini dile getirerek, THY'ye bu organizasyon için çok teşekkür etti.

Etkinliğin sonunda kendilerine özel hazırlanan hediyeleri alan çocuklar daha sonra THY seferleri ile şehirlerine geri döndü.

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