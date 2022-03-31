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Thodex iddianamesinde 40 bin 564 yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada hazırlanan iddianamede, Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli hakkında ayrı ayrı 12 bin 164'er yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Ali Cevahir Aktürk   | 31.03.2022
Thodex iddianamesinde 40 bin 564 yıla kadar hapis istemi

İstanbul

Başsavcılık, Thodex'in kurucu şüphelisi Fatih Özer'in, Thodex Kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırarak Arnavutluk'a kaçmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

268 sayfadan oluşan iddianamede 2027 müştekiye yer verilirken, 21 kişi de şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede 21 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianamede, bu suçlar sebebiyle toplam 356 milyon TL'lik zarar oluştuğuna yer verildi.

Ayrıca, 61 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

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