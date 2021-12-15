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THK'ye Ali Yüksel kayyum olarak getirildi

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Türk Hava Kurumu (THK) kayyum heyetinde Cenap Aşçı'dan boşalan yere Ali Yüksel'in getirilmesine hükmetti.

Serdar Açıl, Arife Yıldız Ünal   | 15.12.2021
THK'ye Ali Yüksel kayyum olarak getirildi

Ankara

THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar veren mahkeme, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel'in THK kayyum heyetinde yer almasına hükmetti.

Yüksel'in mahkeme huzurunda yemin ederek göreve başlayacağı öğrenildi. Yüksel'in göreve başlamasıyla kayyum heyeti toplanarak aralarında bir başkan seçecek.

THK Başkanlığına 2019'da kayyum olarak atanan heyette yer alan Cenap Aşçı, bir süre önce Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesi vermişti.

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