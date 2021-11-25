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Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 180'e yükseldi.

Fırat Taşdemir   | 25.11.2021
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarının 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 180'e yükseldiği vurgulandı.


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