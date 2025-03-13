Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli operasyonda 4 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İzmir
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada, banka hesap hareketlerinde "infak" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Antalya, Sivas ve Şırnak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.
Jandarma, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.