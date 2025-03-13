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Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli operasyonda 4 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gökhan Düzyol  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik İzmir merkezli operasyonda 4 gözaltı

İzmir

 İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada, banka hesap hareketlerinde "infak" şeklinde açıklamalarla şüpheli para gönderimi tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Antalya, Sivas ve Şırnak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Jandarma, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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