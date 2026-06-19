Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 26 ildeki operasyonlarda 70 şüpheli yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlar sonucu 26 ilde 70 örgüt mensubunun yakalandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik güçlerimiz ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."