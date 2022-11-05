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Tekirdağ'da sis etkili oldu

Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde görülen sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mesut Karaduman   | 05.11.2022
Tekirdağ'da sis etkili oldu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı'ya bağlayan kara yollarında görüş mesafesini azalttı.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Öte yandan yoğun sis, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Süleymanpaşa açıklarına demirledi.

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