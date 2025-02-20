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Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Fırat Çakır  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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