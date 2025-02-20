Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.
Tekirdağ
Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Poyraz, balıkçıları da olumsuz etkiliyor. Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, bugün de denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın hafta sonu etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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