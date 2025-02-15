Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,686.60
BTC/USDT
97,573.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da Kavak Deresi'nin rengi değişti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kavak Deresi'nin rengi beyaza büründü.

Mehmet Akif Aldoğan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Tekirdağ'da Kavak Deresi'nin rengi değişti Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan/AA

Tekirdağ

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen derenin beyaz aktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede çalışma başlattı.

Yetkililer tarafından dereden numune alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da Kavak Deresi'nin rengi değişti
Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi
MİT, Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın ile ilgili raporu paylaştı
İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada

Benzer haberler

Tekirdağ'da Kavak Deresi'nin rengi değişti

Tekirdağ'da Kavak Deresi'nin rengi değişti

Bakan Uraloğlu: Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Kapıkule-Çerkezköy etabını ağustosta bitirmeyi hedefliyoruz

Tekirdağ İkiz Göller kar yağışıyla beyaza büründü

Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor

Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor
Çankırı'da çöplükten OSB'ye dönüştürülen alandan yılda 100 milyon dolarlık ihracat

Çankırı'da çöplükten OSB'ye dönüştürülen alandan yılda 100 milyon dolarlık ihracat
İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet