Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,622.30
ETH/USDT
2,562.90
BTC/USDT
62,572.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Mehmet Akif Aldoğan  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan/AA

Tekirdağ

Bahçeağıl köyünde, yapı kimyasalları üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

Soytürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Fabrikada yapı kimyasalları üretildiğini ifade eden Soytürk, "Yangının sebebi gaz ile ilintili olarak elektrikten kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin yaklaşık 15 aracı, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden 2 araç, Orman Bölge Müdürlüğünün şu an 2 aracı burada, 3 aracı ise yolda. BOTAŞ ve Opet firmalarının kimyasal yangınlara karşı özel itfaiyeleri de şu an burada. Arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde yangın kontrol altına alınmış durumda. Bir ev hafif şekilde etkilendi yangında. Yangının başka yerlere de yayılmaması için Emniyet Müdürlüğümüzün 3 TOMA da burada. İnşallah kısa süre içerisinde soğutma çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
İstanbul'da düzenlenen "6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi" sonuç bildirgesi açıklandı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek
Kocaeli'de freni boşalan tırın denize düşmesi güvenlik kamerasında
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Tekirdağ'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Şişli'de 10 katlı plazada yangın söndürüldü

Diyarbakır OSB'de 2025 sonunda hedef 448 fabrikada 32 bin istihdam

Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı

Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Emine ve Umut Can Çoban'ın cenaze namazı kılındı
Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 zanlı adliyede

Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 zanlı adliyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet