Dolar
34.70
Euro
36.73
Altın
2,650.59
ETH/USDT
3,715.30
BTC/USDT
97,140.00
BIST 100
9,652.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Fırat Çakır  | 01.12.2024 - Güncelleme : 01.12.2024
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da, poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirledi.

Şiddetli rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçirecek. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, avcılık faaliyetlerine devam edecek." dedi.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kara yollarında kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamamlandı
Çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Bakan Yumaklı: Tüketicilerimizin uygun fiyatla kırmızı ete ulaşımını sağlamak için çalışıyoruz

Benzer haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli

Tekirdağ'da zeytin hasadı sürüyor

Çanakkale Boğaz hattında bazı feribot seferleri iptal edildi

Trakya'da sağanak ve fırtına yer yer etkili oluyor

Trakya'da sağanak ve fırtına yer yer etkili oluyor
Çanakkale'de lodos etkili oluyor

Çanakkale'de lodos etkili oluyor
İş kazasında kaybettiği yürüme yetisini yüzmeyle kısmen geri kazandı

İş kazasında kaybettiği yürüme yetisini yüzmeyle kısmen geri kazandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet