Dolar
13.27
Euro
15.15
Altın
1,829.17
ETH/USDT
3,694.70
BTC/USDT
46,752.00
BIST 100
1,857.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor

Mesut Karaduman   | 01.01.2022
Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor

Tekirdağ

Tekirdağ'da balıkçıların ağlarına takılan çinekop, yeni yılda tezgahların gözdesi oldu.

Yeni yılda tezgahlarda kilogramı 70 liraya alıcı bulan çinekop, ilgi görüyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, havaların soğumasıyla tezgahlarda balık çeşidinin arttığını söyledi.

Geçen ay balık avında durgunluk yaşandığını anlatan Pehlivanoğlu, "Şiddetli lodos olunca balıkçılar pek denize açılamadı. Çoğu kez limanda bekledik. Son bir haftada çinekop ve istavrit avcılığı oldu. Bazı tekneler İstanbul'a veya farklı şehirlerde nasiplerini aradı. Tezgahlarda bugünlerde taze çinekop ve istavrit sıkça tercih ediliyor. Çeşidin ve balığın artması bizleri de vatandaşları da sevindirdi." dedi.

Balıkçı Hasan Erol ise yeni yılın ilk gününde çinekopun tezgahları süslediğini ifade etti.

Çinekopun gayet lezzetli bir balık olduğunu vurgulayan Erol, "Bunun yanı sıra istavrit de devam ediyor. Bazı balıkların üreme dönemi olduğu için bir ay avlanma yapılmayacak. Çinekop ve istavritin yanında mezgit de çıkmaya başladı. Balığın kalitesine ve tazeliğine göre fiyatı değişiyor. Taze ve kaliteli balık fiyatı biraz daha yüksek olabiliyor." diye konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da 144 bin 243 ile en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısına ulaşıldı
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa’da etkisini sürdürüyor
Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den 'Omicron rehaveti' uyarısı
Avustralya’da Kovid-19’a yakalananların sayısı 400 binin üzerine çıktı

Benzer haberler

Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor

Tekirdağ'da "çinekop" yeni yılda tezgahları süslüyor

Karadeniz'de düşmeyen deniz suyu sıcaklığı avcılığı olumsuz etkiliyor

Bolulu balıkçıların soğuk kış günlerinde zorlu ekmek mücadelesi

Dev konteyner gemisi 'MSC Gülsün' Tekirdağ'dan Barselona'ya hareket etti

Dev konteyner gemisi 'MSC Gülsün' Tekirdağ'dan Barselona'ya hareket etti
Tekirdağ'da 600 personelin katılımıyla "Arama ve Kurtarma Tatbikatı" yapılıyor

Tekirdağ'da 600 personelin katılımıyla "Arama ve Kurtarma Tatbikatı" yapılıyor

Tekirdağlı balıkçılar havanın normale dönmesiyle yeniden denize açıldı

Tekirdağlı balıkçılar havanın normale dönmesiyle yeniden denize açıldı