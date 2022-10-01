Dolar
18.50
Euro
18.13
Altın
1,661.10
ETH/USDT
1,314.00
BTC/USDT
19,288.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Mesut Karaduman   | 01.10.2022
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ

Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 arazöz, 3 itfaiye, 2 hizmet aracı, bir helikopter, bir ilk müdahale aracı ile 30 orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 40 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi, 25 kişi yaralandı
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
Esenyurt'ta bir kişi ağaçtan düşerek yaralanmasına neden olan kamyonet sürücüsünü arıyor
Esenyurt'ta aracın üzerine çıkıp bağıran kadın cep telefonuyla görüntülendi
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Grip aşısı olmak için geç kalınmaması uyarısı

Tekirdağ'da 'süper meyve' aronyanın hasadına başlandı

Devlet desteğiyle serasını büyüten kadın ailesinin geçimini sağlıyor

Devlet desteğiyle serasını büyüten kadın ailesinin geçimini sağlıyor
Tekirdağ'da sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu

Tekirdağ'da sığırkuyruğu bitkisinin yeni melez türü bulundu
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet