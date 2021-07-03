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Tekirdağ'da buğdaydaki yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı Saygı, "Yağmurlar çiftçinin istediği miktarda yağınca ürünlerin verimi de güzel oldu. Yıllardır çiftçilik yapıyorum bu yıl olduğu kadar yüksek verim görmedim. Dekar başına 700-800 kilogram ürün alınıyor." dedi.

Mesut Karaduman   | 03.07.2021
Tekirdağ'da buğdaydaki yüksek rekolte çiftçinin yüzünü güldürüyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'da biçerdöverler buğday hasadı için tarlalara girmeye başladı.

Üreticilerin yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını almak için başladığı hasat 20 gün sürecek.

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine, bu yıl buğdayda son 50 yılın en iyi veriminin alındığını söyledi.

Bu yıl yağışların tam zamanında yağdığını ifade eden Saygı, "Geçen yıla göre bu yıl verimler çok daha güzel. Yağmurlar çiftçinin istediği miktarda yağınca ürünlerin verimi de güzel oldu. Yıllardır çiftçilik yapıyorum bu yıl olduğu kadar yüksek verim görmedim. Dekar başına 700-800 kilogram ürün alınıyor. Bu yıl buğday üreticinin yüzünü güldürüyor. Üreticiler emeklerinin karşılığını alacak." dedi.

Çiftçi Metin Arabacı da 600 dekar alanda buğday hasadı yapacağını dile getirdi.

Trakya'da bu yıl yağışların iyi olmasından dolayı yüksek verim beklediklerini anlatan Arabacı, "Anadolu bu yıl kurak olduğu için bizim kadar yüksek verim alamıyor. Biz arpada, buğdayda ve kanolada son yılların en verimli sezonunu yaşıyoruz. Buğday da verimler 700 kilogramdan aşağı düşmüyor." diye konuştu.

Çiftçi Ali Arabacı da Tekirdağ'ın tarımda çok bereketli bir yıl geçirdiğini aktararak, "Tarlamızda 700-750 kilogram verimimiz var. Tarlasına güzel bakan, emek harcayan hasat zamanı karşılığını alabiliyor." dedi.


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