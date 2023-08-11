Dolar
27.05
Euro
29.66
Altın
1,916.65
ETH/USDT
1,849.70
BTC/USDT
29,411.00
BIST 100
7,639.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor
logo
Gündem

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi azaldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi, kuraklık nedeniyle düştü.

Mesut Karaduman  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi azaldı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Bıyıkali, Osmanlı ve Banarlı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Önbey, AA muhabirine, tarımsal sulama ihtiyacının karşılandığı gölette su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü söyledi.

Kışın kar yağışının olmamasının su kaynaklarını etkilediğini ifade eden Önbey, "Bu sene yağmur çok az olduğu için sular iyice çekildi. Yazın da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması su seviyelerini düşürdü. Gölette su kullanan üreticiler bu yıl ikinci ürünü ekmediler. Normalde çiftçiler sulama olduğu için bir ürün daha ekiyordu. Su seviyesi iyice düştüğü için sulama yapılmasına müsaade etmiyoruz. Herkesin suya sahip çıkması tasarruflu kullanması gerekiyor." dedi.

Gölde olta balıkçılığı yapan Ahmet Garip de daha önce suyun bu kadar çok çekildiğini görmediklerini dile getirdi.

İnsanların duyarlı olması gerektiğini belirten Garip, "Sıcaklardan dolayı göletlerde su sıkıntısı yaşanıyor. Su seviyesi burada çok düştü." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
‘İyi ki varsın Eren’ adı Türkiye’ye neler kazandırdı?
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri "tehlikeli" sınıfına alındı
TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun ailesi tedbir alınmasını istiyor
Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Benzer haberler

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi azaldı

Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nin su seviyesi azaldı

Su kanalı geçen kahvehanede çaylarını yudumlayıp serinliyorlar

Sürü hayvanları için mera ve yaylalara tonlarca su taşınıyor

Ağrı'daki Balık Gölü'nün suyu bu sene de çekildi

Ağrı'daki Balık Gölü'nün suyu bu sene de çekildi
Türk-Macar dostluğunun sembolü Rakoczi Müzesi'ni 2 bin kişi gezdi

Türk-Macar dostluğunun sembolü Rakoczi Müzesi'ni 2 bin kişi gezdi
Bodrum'da su kesintisi sıkıntısı sürüyor

Bodrum'da su kesintisi sıkıntısı sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet