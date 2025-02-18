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Tekirdağ'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Akif Aldoğan  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Tekirdağ'da apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mehmet Akif Aldoğan/AA

Tekirdağ

İstasyon Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri, Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye tarafından söndürülen yangın hasara neden oldu.

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