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TDV ramazanda deprem bölgesinde yaklaşık 325 bin afetzedeye yardım ulaştıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazanda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen 11 ilde yaklaşık 325 bin depremzedeye yardım sağlamayı hedefliyor.

Efsa Çağla Yavuz  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
TDV ramazanda deprem bölgesinde yaklaşık 325 bin afetzedeye yardım ulaştıracak

Ankara

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde "Kardeşlerini Unutma Beklenen Sensin" sloganıyla yürütülen 2025 ramazan yardımları kapsamında, depremden etkilenen 11 ilde binlerce aileye destek sağlanıyor.

Ramazan destek programı süresince, 25 bin 250 adet 1000 liralık alışveriş yardım kartı, 10 bin 200 adet 1000 liralık bayramlık alışveriş kartı ve 2 bin gıda kolisi depremzedelere ulaştırıldı. TDV ve WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu işbirliğiyle de 5 bin 500 alışveriş yardım kartı daha dağıtıldı.

Ayrıca ramazanın bereketini paylaşmak ve deprem bölgesinde dayanışmayı artırmak amacıyla 5 ilde 6 noktada iyilik sofraları kurularak, günlük 4 bin 750 kişinin bu sofralarda iftar açması sağlanıyor. Ramazan boyunca yaklaşık 140 bin kişiye sıcak yemek ikram edilmesi hedefleniyor.

Deprem bölgesinde bu yardımlardan 184 bin 250 kişi faydalanırken, sayının ramazan destek programı sonucunda yaklaşık 325 bine ulaşması hedefleniyor.

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